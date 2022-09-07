Еврокомиссия призвала все страны ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы

Глава ЕК фон дер Ляйен предложила странам ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы

Европейская комиссия (ЕК) призвала все страны Европейского союза (ЕС) сократить потребление энергии в пиковые часы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Отмечается, что указанный вопрос будут обсуждать 9 сентября. При этом глава ЕК не уточнила, о каких именно мерах по сокращению потребления энергии идет речь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что желание западных стран ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, поскольку его реализация приведет к повышению цен. Он добавил, что у Москвы нет проблем с реализацией энергоресурсов, в том числе на фоне хороших отношений с КНР.