Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Еврокомиссия призвала все страны ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы

Глава ЕК фон дер Ляйен предложила странам ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы

Фото: Angelika Warmuth / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) призвала все страны Европейского союза (ЕС) сократить потребление энергии в пиковые часы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Отмечается, что указанный вопрос будут обсуждать 9 сентября. При этом глава ЕК не уточнила, о каких именно мерах по сокращению потребления энергии идет речь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что желание западных стран ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, поскольку его реализация приведет к повышению цен. Он добавил, что у Москвы нет проблем с реализацией энергоресурсов, в том числе на фоне хороших отношений с КНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Утонувшего в Подмосковье ребенка реанимировали пять часов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.