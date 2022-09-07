МИД России обвинил Евросоюз в затягивании конфликта на Украине

МИД России: в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, затягивая конфликт

Министерство иностранных дел России считает, что Европейский союз (ЕС) не хочет инвестировать в мир на Украине и Европе, затягивая тем самым конфликт. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте.

«В ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта», — говорится в заявлении.

По словам российского ведомства, поставки ЕС летальных вооружений и военной техники Киеву «еще больше осложняют гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергают опасности весь европейский континент», так как большинство этих вооружений используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов.

Кроме того, в МИД пожаловались на то, что жители стран Евросоюза против своей воли вынуждены спонсировать такую воинственную политику из своего кармана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия не собирается отвечать взаимностью на визовые ограничения Евросоюза.

