Лавров рекомендовал не отвечать взаимностью на визовые ограничения ЕС

Глава МИД России Лавров: ведомство рекомендует не отвечать взаимностью на ограничения ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что ведомство будет рекомендовать не отвечать взаимностью на визовые ограничения Евросоюза (ЕС). Соответствующее заявление он сделал «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ), его цитирует «Интерфакс».

«Я уже комментировал решение Евросоюза и сказал, что мы не будем рекомендовать отвечать взаимностью (на возможное ограничение — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнул министр.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить российской делегации визы для участия в Генассамблее. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул, что данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями Соединенных Штатов, которые являются принимающей стороной встречи.

6 сентября Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Новые меры вступят в силу 12 сентября. Кроме того, странам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут «нести угрозу безопасности» международным отношениям.