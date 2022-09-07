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Во Франции спрогнозировали дефицит фуа-гра

Figaro: во Франции ожидают дефицит фуа-гра к концу года из-за птичьего гриппа
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Во Франции спрогнозировали дефицит фуа-гра к концу текущего года из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным французского издания, дефицит на прилавках может составить от 30 до 35 процентов по сравнению со средними показателями предыдущих лет.

Отмечается, что из-за вспышки птичьего гриппа в целях профилактики в 2022 году во Франции было уничтожено 20 миллионов уток и домашней птицы.

Таким образом, у 3,5 тысяч французских производителей фуа-гра в этом году на 30-40 процентов меньше птицы, чем обычно в среднем за год.

Ранее сообщалось, что Франция рискует столкнуться с дефицитом картофеля, меда и молока из-за засухи. Эксперты опасаются, что нехватка некоторых продуктов приведет к росту цен на них. Менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети также предупредила, что во Франции в этом году будет меньше вина в связи с засухой и аномальной жарой.

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Марина Совина
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