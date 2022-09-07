Осужденному на 10 лет бывшему замначальника полиции Самары отменили приговор

Отменен приговор экс-замглавы полиции Самары Хомских в виде 10 лет за взятки от ОПГ

Самарский областной суд отменил приговор бывшему заместителю начальника полиции Самары Вячеславу Хомских, осужденному на десять лет лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело направлено на пересмотр.

20 июня Хомских по приговору суда получил десять лет колонии строгого режима за многомиллионные взятки от ОПГ. Также он был оштрафован на 89 миллионов 200 тысяч рублей и лишен звания полковника полиции.

По данным следствия, в марте 2011 года Хомских на посту начальника оперативно-разыскной части стал сотрудничать с лидерами банды «Законовские». На встрече в самарском ресторане Хомских договорился с главарем ОПГ на ежемесячную выплату в 150 тысяч рублей за крышевание бизнеса бандитов. Он получил от них автомобиль стоимостью свыше 300 тысяч рублей. Следствие полагает, что всего экс-полицейский получил от преступников более 22 миллионов рублей.