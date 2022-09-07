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В Херсоне произошло около 10 взрывов

ТАСС: в Херсоне произошло около десяти взрывов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Херсоне произошло около 10 взрывов, вероятно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.

В небе над городом не видно инверсионных следов от ракет ПВО, однако слышны звуки взрывов. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее сообщалось о массированном обстреле украинской артиллерией Энергодара. В итоге город обесточило, а мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снизили до 135-140 мегаватт.

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Василий Мека
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