В Херсоне произошло около 10 взрывов

ТАСС: в Херсоне произошло около десяти взрывов

В Херсоне произошло около 10 взрывов, вероятно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.

В небе над городом не видно инверсионных следов от ракет ПВО, однако слышны звуки взрывов. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее сообщалось о массированном обстреле украинской артиллерией Энергодара. В итоге город обесточило, а мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снизили до 135-140 мегаватт.