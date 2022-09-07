В Херсоне произошло около 10 взрывов
ТАСС: в Херсоне произошло около десяти взрывовСюжетРабота систем ПВО:
В Херсоне произошло около 10 взрывов, вероятно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.
В небе над городом не видно инверсионных следов от ракет ПВО, однако слышны звуки взрывов. Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее сообщалось о массированном обстреле украинской артиллерией Энергодара. В итоге город обесточило, а мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снизили до 135-140 мегаватт.