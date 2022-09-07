Латвия подготовится к введению потолка цен на электричество

Премьер-министр Латвии Кариньш: в стране могут установить предельные цены на электричество

В условиях резкого роста цен на энергоносители для потребителей правительству Латвии с высокой вероятностью придется установить «потолок стоимости» энергии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в местной телепрограмме ТВ3 «900 секунд». Его цитирует «Интерфакс».

Сейчас Министерство экономики Латвии занимается анализом трат домохозяйств с разной площадью и в разных регионах, чтобы понять, будет ли достаточно действующих механизмов поддержки. Но в итоге власти получат «некий сценарий ценового потолка», считает Кариньш.

По его словам, стоимость тепловой энергии в муниципалитетах сильно варьируется в диапазоне от 50 до 300 евро за мегаватт-час (МВт/ч). И в тех случаях, где цена достигает или превышает 300 евро, формируется слишком большой разрыв между итоговыми цифрами в счетах и возможностями граждан их оплачивать.

Однако, прежде чем вводить предельные цены, Латвия планирует согласовать свои действия с Еврокомиссией, которая предлагает аналогичные меры на общеевропейском уровне. Встреча министров энергетики стран-членов Евросоюза по этому вопросу состоится 9 сентября.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости ввести потолок стоимости для российского газа, поступающего в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указали, что в таком случае страна вообще перестанет поставлять энергоресурсы тем государствам, которые поддержат установление максимальных цен.

В июне тарифы на газ в Латвии выросли на 60–90 процентов. Компания-оператор Latvijas Gāze объяснила это решение тем, что на рынке, как и в хранилищах страны, закончился дешевый газ. При этом Латвия официально отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего «Газпром» перекрыл поставки в страну.