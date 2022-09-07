Популярный российский ведущий рассказал о роли КВН в своей жизни

Ведущий Вячеслав Макаров рассказал, что попал в шоу-бизнес благодаря участию в КВН

Популярный российский телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал о том, как он попал в шоу-бизнес, и о том, какую роль в его жизни сыграл КВН. В интервью изданию «Телепрограмма» он заявил, что прославился именно благодаря «Клубу веселых и находчивых».

Макаров, игравший в команде КВН «Сборная Камызякского края» признался, что до сих пор следит за тем, что происходит в мире юмора, однако музыка всегда интересовала его больше. «Дело в том, что изначально, когда я только пришел в КВН, я был ответственным за музыкальную составляющую и пел. То есть всегда был вокалистом», — высказался он.

В связи с этим, по словам бывшего кавээнщика, было бы неправильно говорить, что в последние годы он отстранился от юмора. «Просто, скажем так, зашел в шоу-бизнес через КВН, а музыка в моей жизни присутствовала всегда», — отметил он. Певец добавил, что никогда не был профессиональным комиком и не сочинял шутки намеренно, кропотливо работая над материалом. Вместе с тем он подчеркнул, что обладает чувством юмора, и шутки у него рождаются импровизированно.

Ранее Макаров рассказал о том, почему он ушел из КВН. Певец указал, что «большой и профессиональный КВН» для него закончился. Он объяснил это тем, что каждая команда, получающая звание чемпиона Высшей лиги телеигры, после этого должна заниматься чем-то другим.

