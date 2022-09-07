Россиянам раскрыли способ отдохнуть на Мальдивах со скромным бюджетом

АТОР: цена за ночь в гестхаусах на Мальдивах начинается от 1,8 тысячи рублей

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли россиянам способ бюджетно провести отпуск на Мальдивах. Информация об этом появилась на сайте организации.

По словам специалистов, последние несколько лет Мальдивы, которые всегда ассоциировались с дорогим и роскошным отдыхом, стали более доступны для людей со скромным бюджетом. «Этому во многом способствовало смягчение правил ведения туристической деятельности, после которого полноценные туристические объекты стали появляться не только на необитаемых островах», — уточнили в ассоциации.

Так, желающим отдохнуть с наименьшими затратами необходимо выбирать в качестве места размещения гестхаусы и гостиницы на локальных островах, где проживает местное население. Цена за ночь начинается от 30 долларов (1,8 тысячи рублей).

Номер в отеле категории три звезды на локальном острове с завтраком можно найти от 60 долларов (3,6 тысячи рублей) в сутки, в четырехзвездочном отеле на первой линии c завтраком и бассейном на крыше — от 85 долларов (5,1 тысячи рублей).

Также сэкономить можно, если начать планировать отдых заранее, как минимум за два-три месяца до заезда. Раннее бронирование позволит удешевить поездку до 40 процентов, напомнили в АТОР.

Кроме того, приезжать в отпуск на Мальдивы дешевле всего в низкий сезон (с мая по октябрь) — в это время многие отельеры делают большие скидки на размещение. При этом лучше всего бронировать гостиницы, работающие по системе «полный пансион», поскольку это поможет сохранить бюджет и не тратить деньги на рестораны и кафе.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В сентябре россиянка бюджетно съездила в небольшой отель — гестхаус — на Мальдивах и осталась в восторге от путешествия. По словам туристки, в небольших домах, где есть бесплатный Wi-Fi, кондиционеры и телевизоры, туристы находятся «ближе к народу». Они ходят в те же магазины, на рынки и в кафе, что и местное население.