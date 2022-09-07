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Российского журналиста депортировали из Грузии в Армению

РБК: историк Эйдельман сообщила, что журналиста Алешковского выслали из Грузии в Армению
Дмитрий Алешковский

Дмитрий Алешковский. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российского журналиста и благотворителя Дмитрия Алешковского (признан Минюстом СМИ-иноагентом) депортировали из Грузии в Ереван, откуда он прилетел. Об этом РБК сообщила его мать, историк и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман.

По ее словам, Алешковский живет в Тбилиси вместе с женой и дочерью. В столицу Армении он выезжал на два дня вместе с матерью на ее лекцию. Эйдельман сообщила изданию, что пограничники не объяснили Алешковскому причину отказа во въезде в Грузию и выслали его обратно в Ереван.

Дмитрий Алешковский является сооснователем благотворительного фонда «Нужна помощь» и интернет-издания «Такие дела». В конце 2021 года он ушел с поста главы фонда. В июле 2022 года Минюст России включил его в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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Марина Совина
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