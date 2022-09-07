Россиянку наказали за дискредитирующие армию наклейки на ноутбуке

В Новосибирске женщину оштрафовали за наклейки на ноутбуке, дискредитирующие ВС России

В Новосибирске дочь академика Сергея Гольдина Екатерину Гольдину оштрафовали за наклейки на ноутбуке, которые дискредитировали Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Новосибирска.

Согласно постановлению суда, Гольдина демонстрировала окружающим ноутбук с наклеенным на крышке фотографиями детей и различными надписями, которые, по мнению суда, дискредитируют задачи по использованию ВС России за пределами территории страны.

Само правонарушение произошло в июле 2022 года, отмечается в документе. Где именно женщина демонстрировала ноутбук, в суде не уточнили.

Суд признал Гольдину виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Академик Сергей Гольдин скончался в 2007 году. Он являлся одним из крупнейших ученых в мире в области математической геофизики, а также доктором физико-математических наук.

Ранее преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова наказали за дискредитацию армии России из-за эмодзи «грущу» и «класс» под постами в «Одноклассниках».