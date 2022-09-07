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Спорт

Трое россиян вошли в топ-25 самых перспективных игроков НХЛ

Подколзин, Самсонов и Георгиев вошли в топ-25 самых перспективных игроков НХЛ этого сезона

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Трое россиян вошли в топ-25 самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2022/2023 по версии ESPN. Рейтинг представлен на сайте издания.

Хоккеистов в списке разделили на несколько групп. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев и вратарь «Торонто» Илья Самсонов попали в число самых многообещающих игроков, сменивших команду в межсезонье. А нападающего «Ванкувера» Василия Подколзина выделили среди хоккеистов, которым пора играть ключевую роль в своих клубах.

Георгиев в сезоне-2022/2023 перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо». Самсонов сменил «Вашингтон» на «Торонто». Подколзин играет в составе «Ванкувера» с 2021 года. В прошлом сезоне он набрал 26 очков по системе «гол плюс пас» в 76 матчах.

Ранее российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ. Помимо Овечкина, в тройку сильнейших попали еще два россиянина — Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

Ксения Курашкина
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