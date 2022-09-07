ООН заявила о готовности работать над экспортом продукции из России

ООН подтвердила готовность работать над экспортом сельхозпродукции и удобрений из России

ООН подтвердила готовность работать над экспортом продукции из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители России и ООН в ходе консультаций в Женеве обсудили ключевые аспекты, которые касаются реализации подписанного в Стамбуле меморандума, включая вопросы страхования и логистики в сделках в сфере поставок сельхозпродукции и удобрений из РФ.

Постпредство России в Женеве также сообщило, что организация продолжит свои посреднические усилия и поднимет эти вопросы со всеми сторонами, которые вовлечены «в это сложное обсуждение, для обеспечения положительного результата».

Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что страна просит Запад и ООН заняться решением финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту ее продуктов и удобрений.