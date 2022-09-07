На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны

Секретарь СНБО Данилов рассказал, что план обороны Украины был принят в ноябре 2021 года

Стратегический план обороны Украины был принят еще в ноябре 2021 года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Его слова со ссылкой на издание «Левый берег» приводит РИА Новости.

Данилов отметил, что в документе был прописан порядок действий всех органов власти в случае военного положения, включая экономические решения. Сейчас все ведомства руководствуются им, пояснил секретарь СНБО.

Он добавил, что подобный план был принят впервые в истории независимой Украины, назвав его огромным фундаментальным документом.

В конце августа Данилов рассказал, что власти Украины начали готовиться к «большой войне» еще в конце 2019 года. По его словам, Киев решился на это после того, как в декабре 2019 года президент страны Владимир Зеленский «не согласился в Париже на те условия, которые предлагали Россия, Франция и Германия».