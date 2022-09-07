Украинские военные рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсон

WP: при контрнаступлении бойцы ВСУ испытывали нехватку снарядов и несли большие потери

В ходе контрнаступления на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывали нехватку снарядов и несли большие потери. Об этом украинские военные рассказали в интервью для газеты Washington Post.

Журналисты издания пообщались с лежащими в госпитале на юге страны украинскими солдатами, которые получили ранения при попытке ответного наступления. По их словам, ВСУ испытывают нехватку артиллерии. Также они заявили о значительном техническом разрыве с российской стороной, превосходящей украинскую по оснащенности.

Один из военнослужащих признался, что солдатами приходилось экономить боеприпасы, при этом когда они стреляли, то испытывали проблемы с попаданием в цель, поскольку оружие было старое. Солдат Александр добавил, что его оружие было выпущено в 1989 году.

Его сосед, 49-летний военнослужащий срочной службы, попросивший называть его по прозвищу Пиночет, рассказал, что получил ранение ноги при контрнаступлении. Кроме того, он назвал потери ВСУ значительными.

Другой украинский военный Денис сказал, что почти все члены его подразделения, состоявшего из 120 человек, получили ранения, еще двое погибли. Еще один собеседник издания сообщил, что из 100 человек в его подразделении 20 ранены, погибли семь солдат. А командир взвода Игорь рассказал газете, что под его командованием 16 из 32 человек получили ранения, погиб один военный.

Washington Post написала, что во время разговора с ранеными солдатами один из военнослужащих выразил неуверенность в том, что контрнаступление стоит полученных потерь.

Ранее британский наемник Марк Эйрс, который участвовал в контрнаступлении на Херсон с разведывательным подразделением украинских военных, оценил военную технику российской армии. По его словам, российские войска на данном направлении превосходят украинскую армию по численности и вооружению.