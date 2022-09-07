В США анонсировали выход телевизионной программы Псаки

Wrap: телевизионная программа Псаки на MSNBC выйдет в 2023 году

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приступила к работе на телеканале MSNBC, ее программа выйдет в 2023 году. Об этом сообщает портал Wrap.

«Псаки приступила к работе на MSNBC, где она сосредоточится на освещении выборов и насущных проблем», — отмечает издание.

В своей программе бывшая пресс-секретарь Белого дома обещает «развенчивать и разоблачать чушь», цитирует издание выступление Псаки на медиаконференции в Лос-Анджелесе.

О том, что Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома ради журналистской карьеры, сообщалось 13 мая. Позже стало известно, что она станет ведущей на телеканале MSNBC.

Новым представителем Белого дома назначили ее заместителя — Карин Жан-Пьер. Она стала первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.