Путин заявил о готовности России сотрудничать с любым государством

Президент России Путин заявил о готовности страны сотрудничать с любым государством

Россия готова сотрудничать с любым государством, которое этого хочет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС.

Вместе с тем глава российского государства выразил уверенность, что «все вернется на круги своя».

Ранее президент России Владимир Путин выступил за необходимость многополярного устройства мира. «Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем господа бога на земле», — подчеркнул глава государства.

Также в ходе ВЭФ президент заявил, что Россия ничего не потеряла и не потеряет от проведения специальной военной операции на Украине. Он добавил, что все ненужное на пути к достижению поставленных целей будет отторгнуто.