Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыто мнение россиян о яркой внешности бортпроводниц

Больше четверти россиян высказались против нововведений S7, касающихся внешности стюардесс

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Около 40 процентов пассажиров не хотят видеть бортпроводниц с ярким цветом волос. Мнение россиян о яркой внешности членов экипажа раскрыла компания «ПРО Бренд», результаты исследования которой попали в распоряжение «Газеты.Ru».

Так, по данным опроса, против татуировок у членов экипажа высказались 23 процента респондентов. При этом борода у бортпроводников не нравится только 11 процентам опрошенных.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

38 процентов россиян не хотят видеть стюардесс с ярким цветом волос. Больше четверти респондентов (28 процентов) выступили против всех нововведений авиакомпании S7, касающихся внешности членов экипажа.

Ранее в августе сообщалось, что S7 Airlines установила новые правила внешнего вида для своих сотрудников. Теперь членам кабинного и летного экипажа можно иметь татуировки, красить волосы в яркие цвета и демонстрировать любые элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Врач сделал кесарево сечение и зашил разрез обратно из-за недоношенности плода
Россия нашла нового покупателя на свою нефть в Азии
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Российский парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.