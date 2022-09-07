Раскрыто мнение россиян о яркой внешности бортпроводниц
Около 40 процентов пассажиров не хотят видеть бортпроводниц с ярким цветом волос. Мнение россиян о яркой внешности членов экипажа раскрыла компания «ПРО Бренд», результаты исследования которой попали в распоряжение «Газеты.Ru».
Так, по данным опроса, против татуировок у членов экипажа высказались 23 процента респондентов. При этом борода у бортпроводников не нравится только 11 процентам опрошенных.
38 процентов россиян не хотят видеть стюардесс с ярким цветом волос. Больше четверти респондентов (28 процентов) выступили против всех нововведений авиакомпании S7, касающихся внешности членов экипажа.
Ранее в августе сообщалось, что S7 Airlines установила новые правила внешнего вида для своих сотрудников. Теперь членам кабинного и летного экипажа можно иметь татуировки, красить волосы в яркие цвета и демонстрировать любые элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов.