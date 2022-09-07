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В России дали «не очень хороший» прогноз о вылове красной рыбы

Глава Росрыболовства Шестаков: вывоз красной икры из России могут ограничить

Фото: Елена Верещака / ТАСС

В Росрыболовстве спрогнозировали достаточно небольшой вылов красной рыбы в России. В связи с этим власти могут ограничить вывоз красной икры из страны, предположил глава агентства Илья Шестаков. Его слова передает ТАСС.

«Прогноз у нас не очень хороший», — признался Шестаков. Он сообщил, что агентство контролирует объемы экспортируемой красной икры, однако, возможно, для поддержания низких цен на красную рыбу и снижения рисков дефицита продукции к ограничительным мерам все-таки придется прибегнуть.

Также власти могут ограничить для жителей разных регионов России вывоз более десяти килограммов икры в самолете, по примеру Камчатки. «Посмотрим, как механизм будет отработан и покажет свою эффективность. Тогда вместе с регионами такое же ограничение введем», — рассказал глава Росрыболовства.

В конце июля агентство предупредило, что в 2022 году красная икра в России может подорожать, однако отметило, что рост будет незначительным. Росрыболовство объяснило, что потенциально повышение стоимости произойдет из-за цифровой маркировки икры рыб лососевых и осетровых пород.

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Мария Грушко
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