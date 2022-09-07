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Россиянину дали три года условно за хранение украденного 15 лет назад снаряда

В Саратовской области мужчина получил три года условно за хранение снаряда от авиапушки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Саратовской области суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за хранение украденного снаряда для авиационной пушки. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в 2007 году фигурант искал металлолом на военном полигоне в Энгельсе. Там он обнаружил 23-миллиметровый снаряд. Мужчина забрал его и принес домой, чтобы извлечь порох, однако не смог. Тогда он оставил боеприпас в шкафу, где тот пролежал 15 лет.

В январе правоохранители узнали о снаряде и задержали россиянина.

Ранее стало известно, что в Саратове следователи проводят проверку после обнаружения тела погибшего мужчины с пакетом на голове.

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Екатерина Власова
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