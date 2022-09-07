Соловьев ответил на вопрос о ссадинах на лице фразой «не ваше собачье дело»

Соловьев ответил на вопрос о происхождении синяков на лице фразой «не ваше собачье дело»

Телеведущий Владимир Соловьев отказался отвечать на вопрос журналистов о том, откуда на его лице взялись травмы, с которыми он ранее появился в эфире передачи «Соловьев Live». В разговоре с журналистами URA.RU он объяснил происхождение ссадин и синяков фразой «не ваше собачье дело».

«Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Не ваше собачье дело. Скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там все в порядке», — заявил телеведущий.

Соловьев появился с повреждениями на лице в утреннем выпуске шоу «Соловьев Live» 7 сентября. При этом к следующему эфиру ссадины почти перестали быть заметны.

Ранее певица Алла Пугачева заявила, что собирается «набить морду одному человеку» после возвращения в Россию. Звезда не уточнила, о каком человеке идет речь. После этого Пугачева в соцсетях предупредила Соловьева, который ранее неоднократно критиковал певицу, что он может «лопнуть от злости и хамства».

Журналист начал критиковать знаменитость, уехавшую в Израиль вскоре после начала спецоперации, в конце августа. В сентябре Соловьев обвинил Пугачеву в том, что она зарабатывала на поддержке «разнообразных политических кандидатов» в ходе выборных кампаний и не платила налоги с этих доходов.