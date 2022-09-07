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Небензя заявил о срыве зерновой сделки в отношении России

Постпред при ООН Небензя заявил о срыве продуктовой сделки в отношении экспорта из России

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил о срыве продуктовой сделки в вопросе поставок из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал на то, что часть соглашения, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. По словам дипломата, ни одно российское судно пока не вывезло зерно на экспорт из портов России.

В связи с этим он допустил возможность прекращения действия сделки, срок действия которой истекает в ноябре. «И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства работать над поставками продуктов и удобрений из России на рынки. Он подчеркнул, что экспорт продовольствия из России и с Украины имеет ключевое значение для будущей стабилизации рынков товаров и снижения цен.

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Марина Совина
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