Половина алюминиевой промышленности Европы остановлена

EURActiv: остановлена половина предприятий цинковой и алюминиевой промышленности в Европе

За последнюю неделю уже остановлена половина предприятий цинковой и алюминиевой промышленности в Европе, пишет брюссельский портал EURActiv со ссылкой на письмо ассоциации предприятий металлургической промышленности Euromeataux главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

ЕС должен снизить стоимость энергии, чтобы исключить полное закрытие металлургических заводов, сказано в письме. Значительное число промышленных предприятий прекратили работу или уменьшили объемы производства в Европе, многие последуют их примеру вскоре, отметили металлурги. Они предупреждают, что цены на газ в Европе достигли «экстремального уровня».

Также стало известно, что крупнейший в Европе алюминиевый завод Dunkerque Industries France сократит производство на 22 процента. Производство металла в регионе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и США резко нарастили закупки алюминия и никеля из России. С марта по июнь страны увеличили поставки на 70 процентов.

При этом в начале сентября от поставок российского алюминия отказался один из крупнейших импортеров в мире, американская компания Novelis, а также Boeing.