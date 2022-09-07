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Путин рассказал о «боящихся открыть рот» сторонниках России на Украине

Президент Путин заявил, что российские сторонники «боятся открыть рот» на Украине

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На Украине из-за тотального террора со стороны украинских националистов, захвативших власть, многие люди «боятся открыть рот». Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

Президент подчеркнул, что огромное число людей ненавидит киевский режим, за ними «будущее отношений России и Украины».

Путин считает, что украинские власти возводят неонацистов в ранг героев. «Мне все время [партнеры] отвечают: "Ну ладно, такие неонацисты и у вас есть, и у нас есть". Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев», — заявил президент.

Он отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, наоборот, она пытается их закончить, так как на украинской территории они ведутся с 2014 года. После многократных попыток решить данный вопрос мирным способом страна «приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник, вооруженным путем».

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Кристина Есикова
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