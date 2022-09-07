DikGAZETE: Украину ждет крах из-за подчинения Западу

Украине грозит полное разрушение из-за ее подчинения Западу. Такой прогноз дала турецкая газета DikGAZETE.

В издании отметили, что хаос, посеянный прозападными политиками, нанес серьезный урон украинской экономике, которая прежде была укрепленной из-за сотрудничества с Россией. На сегодняшний день Украина находится на «уровне африканских экономик», говорится в публикации.

Автор материала утверждает, что Украина оказалась в абсолютной зависимости от Запада. В качестве примера он приводит многомиллиардный долг страны перед Международным валютным фондом и Всемирным банком. «Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена», — подчеркивает DikGAZETE.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о намерении Анкары продолжать поддерживать Киев. Об этом он заявил министру обороны Украины Алексею Резникову во время телефонного разговора.