В Купянске сообщили об ударе ВСУ по пункту пребывания беженцев

Власти Харьковской области сообщили об атаке ВСУ на пункт пребывания беженцев из Балаклеи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Харьковской области.

По словам собеседника агентства, удар был нанесен в ночь на 7 сентября. В настоящее время идет разбор завалов.

Ранее сообщалось, что украинские войска предприняли попытку атаковать российские рубежи под Балаклеей, однако она не увенчалась успехом. В ответ на это российская армия перешла в контрнаступление. Уточняется, что ВСУ не оставляют попыток провести контратаку.

Также стало известно, что ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск в Харьковской области.