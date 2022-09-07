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В Купянске сообщили об ударе ВСУ по пункту пребывания беженцев

Власти Харьковской области сообщили об атаке ВСУ на пункт пребывания беженцев из Балаклеи

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Харьковской области.

По словам собеседника агентства, удар был нанесен в ночь на 7 сентября. В настоящее время идет разбор завалов.

Ранее сообщалось, что украинские войска предприняли попытку атаковать российские рубежи под Балаклеей, однако она не увенчалась успехом. В ответ на это российская армия перешла в контрнаступление. Уточняется, что ВСУ не оставляют попыток провести контратаку.

Также стало известно, что ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск в Харьковской области.

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Алевтина Запольская
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