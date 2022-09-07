Евросоюз сократил закупки российского газа в четыре раза

Глава Еврокомиссии заявила, что за год ЕС сократил закупки газа в России с 40% до 9%

В 2022 году Евросоюз (ЕС) стал закупать примерно в четыре раза меньше российского газа, чем в 2021-м. Соответствующее заявление глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала в Twitter.

Согласно сообщению, поставки топлива в Европу сократились с 40 до 9 процентов. По словам председателя ЕК, страны региона должны уменьшить доходы России от экспорта энергоресурсов, которые она использует для финансирования боевых действий на Украине.

Преследуя эту цель, некоторые страны уже начали ограничивать торговые отношения с Россией. Так, 2 сентября государства «Большой семерки» ввели «потолок» цен на российскую нефть, также сейчас обсуждается аналогичная мера по отношению к газу. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что ограничение стоимости нефти приведет к падению мировых цен на энергоносители.

Однако российская сторона считает, что их стоимость, наоборот, повысится. В рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме 7 сентября президент России Владимир Путин назвал желание западных стран ограничить цены глупостью, назвав последствием этого решения скачок стоимости топлива.