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Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты

Главный поставщик газа в Британии Centrica запросил многомиллиардные кредиты у банков

Фото: Nigel Roddis / Reuters

Британская компания Centrica, главный поставщик газа и электроэнергии в Великобритании, обратилась за многомиллиардными кредитами к крупнейшим банкам, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Деньги нужны для повышения ликвидности из-за нестабильности на энергетических рынках. Запрос Centrica о финансировании окажет давление на избранную премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, уверены эксперты.

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Финляндия и Швеция ранее объявили о чрезвычайных финансовых мерах для своих производителей электроэнергии, чтобы кризис не парализовал их рынки электроэнергии и не распространился на финансовый сектор. Аналитики RBC Capital Markets предупреждают, что «даже самые сильные коммунальные предприятия сталкиваются с огромным давлением с точки зрения залоговых платежей».

Ранее стало известно, что власти Германии планируют заключить соглашение с энергетической компанией Uniper. Берлин может получить долю в компании, купив 15-30 процентов акций. ФРГ намерена вложить в Uniper более 5,1 миллиарда евро, при этом общая сумма инвестиций будет до 10 миллиардов евро.

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Платон Щукин
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