Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин отреагировал на планы Эстонии обучать людей партизанской войне

Володин призвал направить в Эстонию психиатра из-за планов учить людей партизанской войне

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Планы Эстонии по обучению людей партизанской войне говорят о том, что в Минобороны страны нет психиатра. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

5 сентября вице-канцлер министерства обороны Эстонии Маргит Гросс сообщила, что страна начнет готовиться к ведению партизанской войны. В рамках проекта предполагается создание агентурных сетей и поддерживающей инфраструктуры, например конспиративных квартир и тайников для хранения снаряжения. Законопроект планируется представить правительству в сентябре, Минобороны рассчитывает на его принятие в 2022 году.

«В нашей жизни много разной информации, но на некоторую без смеха сквозь слезы не взглянешь», — написал Володин.

По его словам, происходящее в Эстонии объясняется отсутствием психиатра в Министерстве обороны страны. Политик назвал выходом из этой ситуации отправку в Эстонию специалистов из России в составе гуманитарной миссии.

Ранее Володин призвал украинских женщин покинуть страну, пока у них есть такая возможность. «Переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — написал тогда политик на фоне сообщений о том, что с 1 октября военнобязанные женщины на Украине должны встать на учет, им запретят выезжать из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
Латвия прекратила сотрудничество с Белоруссией
В мультсериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара
В Купянске сообщили об ударе ВСУ по пункту пребывания беженцев
Российские хакеры объявили кибервойну Японии
Пашинян оценил российских миротворцев в Карабахе
Российский таксист застрелил мужчину возле станции и выбросил тело в канаву
В России темнокожий пациент удивил хирурга просьбой изменить цвет его кожи
Путин отказал Западу в поставках энергоресурсов в ущерб России
Путин заявил о непрерывном контакте с Пашиняном по ситуации в Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.