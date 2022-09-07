Володин отреагировал на планы Эстонии обучать людей партизанской войне

Володин призвал направить в Эстонию психиатра из-за планов учить людей партизанской войне

Планы Эстонии по обучению людей партизанской войне говорят о том, что в Минобороны страны нет психиатра. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

5 сентября вице-канцлер министерства обороны Эстонии Маргит Гросс сообщила, что страна начнет готовиться к ведению партизанской войны. В рамках проекта предполагается создание агентурных сетей и поддерживающей инфраструктуры, например конспиративных квартир и тайников для хранения снаряжения. Законопроект планируется представить правительству в сентябре, Минобороны рассчитывает на его принятие в 2022 году.

«В нашей жизни много разной информации, но на некоторую без смеха сквозь слезы не взглянешь», — написал Володин.

По его словам, происходящее в Эстонии объясняется отсутствием психиатра в Министерстве обороны страны. Политик назвал выходом из этой ситуации отправку в Эстонию специалистов из России в составе гуманитарной миссии.

Ранее Володин призвал украинских женщин покинуть страну, пока у них есть такая возможность. «Переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — написал тогда политик на фоне сообщений о том, что с 1 октября военнобязанные женщины на Украине должны встать на учет, им запретят выезжать из страны.