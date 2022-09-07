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В Запорожье не исключили полную остановку АЭС

Глава Запорожья Балицкий не исключил полной остановки ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Kaliper1 / Wikimedia

Работа Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть полностью остановлена из-за продолжающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в эфире «Соловьев Live» глава администрации региона Евгений Балицкий.

«С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях (в условиях обстрелов ВСУ — прим. «Ленты.ру»), и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет. Мы пока этот вопрос до конца не решили, скорее всего, придется принимать такое решение», — сообщил Балицкий.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что ВСУ начали массированный обстрел Энергодара. В итоге город обесточило, а мощность шестого энергоблока ЗАЭС снизили до 135–140 мегаватт.

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