В Запорожье сообщили о состоянии коменданта Бердянска после покушения

Глава администрации Балицкий: здоровье раненого коменданта Бердянска Бардина под контролем

Медицинские работники рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого совершили покушение. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

«Парень, слава богу, живой. Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья», — заявил глава области.

Власти региона добавили, что розыск преступников, которые подорвали машину Бардина, продолжается.

Ранее запорожская администрация опровергла утверждения о гибели коменданта. У коменданта Бердянска взрывная ампутация ног и большая кровопотеря, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Днем 6 сентября неизвестные подорвали автомобиль Бардина у здания городской администрации. Взрыв также повредил три гражданские машины, в которых не было людей.

