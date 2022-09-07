В Запорожье сообщили о состоянии коменданта Бердянска после покушения
Медицинские работники рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого совершили покушение. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
«Парень, слава богу, живой. Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья», — заявил глава области.
Власти региона добавили, что розыск преступников, которые подорвали машину Бардина, продолжается.
Ранее запорожская администрация опровергла утверждения о гибели коменданта. У коменданта Бердянска взрывная ампутация ног и большая кровопотеря, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
Днем 6 сентября неизвестные подорвали автомобиль Бардина у здания городской администрации. Взрыв также повредил три гражданские машины, в которых не было людей.