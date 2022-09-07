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В Запорожье сообщили о состоянии коменданта Бердянска после покушения

Глава администрации Балицкий: здоровье раненого коменданта Бердянска Бардина под контролем

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Медицинские работники рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого совершили покушение. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

«Парень, слава богу, живой. Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья», — заявил глава области.

Власти региона добавили, что розыск преступников, которые подорвали машину Бардина, продолжается.

Ранее запорожская администрация опровергла утверждения о гибели коменданта. У коменданта Бердянска взрывная ампутация ног и большая кровопотеря, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Днем 6 сентября неизвестные подорвали автомобиль Бардина у здания городской администрации. Взрыв также повредил три гражданские машины, в которых не было людей.

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Алевтина Запольская
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