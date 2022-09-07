В Челябинской области пройдет фестиваль звонарного искусства

В Челябинской области 17 сентября пройдет фестиваль звонарей «Уфалейский благовест»

В Верхнем Уфалее 17 сентября пройдет фестиваль звонарного искусства «Уфалейский благовест». Об этом пишет «Интерфакс».

Восьмой ежегодный фестиваль приурочен к православному празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Ожидается, что Челябинскую область посетят десятки звонарей со всей страны.

Мероприятие начнется с литургии и крестного хода, а после продолжится колокольными перезвонами. Для посетителей проведут мастер-классы, также все желающие смогут ударить в колокол. Для гостей «Уфалейского благовеста» откроют ремесленную слободу, где можно будет поучиться резьбе по дереву, художественной росписи, гончарному и кузнечному делу.

Кроме того, в программе фестиваля запланирован гастрономический конкурс православных блюд с дегустациями, старинные русские забавы, например, уличные бои и катания на лошадях, а также квесты и выступления фольклорных коллективов.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Ульяновске в День города состоится Второй межрегиональный фестиваль колокольного искусства. Гости праздника смогут не только послушать мастеров, но и попробовать себя в роли звонарей.