Врач назвала «безопасную» норму алкоголя

Нарколог Марина Калюжная пояснила, что норма алкоголя зависит от веса и возраста человека

Количество выпитого алкоголя, после которого наступит опьянение, зависит от телосложения человека, рассказала нарколог, главный врач стационара «Гармония» Марина Калюжная. Она пояснила «Ленте.ру», что именно можно назвать «безопасной» нормой выпитого, и как ее подсчитать.

«Безопасная» норма для каждого конкретного человека зависит от его веса, возраста и телосложения, рассказала нарколог. По ее словам, полному мужчине будет сложно напиться одним-двумя бокалами пива или вина, а хрупкой девушке может хватить одного бокала.

Если вы пьете, то обязательно при этом закусывайте. Но лучше вообще избегать выпивки Марина Калюжная Нарколог

Нарколог предупредила, что алкоголь даже в минимальных количествах наносит вред организму. Например, стакан сухого вина способен подавить процесс работы мозга на 12-15 дней. Вдобавок алкоголь нарушает координацию движений. Выпив лишнего, можно упасть и сломать ногу или руку.

«В целом нет безопасной нормы алкоголя. И при возможности от него лучше отказаться совсем», — посоветовала Калюжная.

Ранее нарколог Юрий Сиволап рассказал, люди какой профессии пьют больше остальных. По статистике, чаще всего от алкогольной зависимости страдают врачи-наркологи.