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Врач назвала «безопасную» норму алкоголя

Нарколог Марина Калюжная пояснила, что норма алкоголя зависит от веса и возраста человека

Фото: Unsplash

Количество выпитого алкоголя, после которого наступит опьянение, зависит от телосложения человека, рассказала нарколог, главный врач стационара «Гармония» Марина Калюжная. Она пояснила «Ленте.ру», что именно можно назвать «безопасной» нормой выпитого, и как ее подсчитать.

«Безопасная» норма для каждого конкретного человека зависит от его веса, возраста и телосложения, рассказала нарколог. По ее словам, полному мужчине будет сложно напиться одним-двумя бокалами пива или вина, а хрупкой девушке может хватить одного бокала.

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Если вы пьете, то обязательно при этом закусывайте. Но лучше вообще избегать выпивки

Марина КалюжнаяНарколог

Нарколог предупредила, что алкоголь даже в минимальных количествах наносит вред организму. Например, стакан сухого вина способен подавить процесс работы мозга на 12-15 дней. Вдобавок алкоголь нарушает координацию движений. Выпив лишнего, можно упасть и сломать ногу или руку.

«В целом нет безопасной нормы алкоголя. И при возможности от него лучше отказаться совсем», — посоветовала Калюжная.

Ранее нарколог Юрий Сиволап рассказал, люди какой профессии пьют больше остальных. По статистике, чаще всего от алкогольной зависимости страдают врачи-наркологи.

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Вера Владзиевская
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