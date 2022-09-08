Армения отказалась давать Азербайджану сухопутный коридор

Президент Армении Пашинян заявил, что не даст Азербайджану коридор по территории страны

Президент Армении Никол Пашинян заявил, что страна не даст Азербайджану сухопутный коридор по своей территории, сообщает ТАСС. При этом Ереван готов открыть дороги для Баку.

«Азербайджан, например, говорит о коридоре. Хочу очень четко сказать, что коридора через территорию Армении мы никому не дадим. Но мы предоставим и откроем дорогу и готовы сделать это в любой момент. Мы также передали предложения Азербайджану, как только Азербайджан примет эти предложения, мы сможем очень быстро реализовать это соглашение», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Владивостока. В город он прибыл на на Восточный экономический форум.

Пашинян заявил, что Азербайджан стремится открыть коммуникации таким образом, чтобы оставить Армению в блокаде. «Вот это является угрозой. Когда дороги откроются, другие реально станут использовать коммуникации, а мы — нет. Когда мы говорим об открытии коммуникаций, подразумеваем, что Армения будет иметь железнодорожную связь с Россией», — объяснил армянский лидер.

9 ноября 2020 года Россия, Азербайджан и Армения подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно девятому пункту документа, в регионе должны быть разблокированы все транспортные связи.