Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения отказалась давать Азербайджану сухопутный коридор

Президент Армении Пашинян заявил, что не даст Азербайджану коридор по территории страны

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Президент Армении Никол Пашинян заявил, что страна не даст Азербайджану сухопутный коридор по своей территории, сообщает ТАСС. При этом Ереван готов открыть дороги для Баку.

«Азербайджан, например, говорит о коридоре. Хочу очень четко сказать, что коридора через территорию Армении мы никому не дадим. Но мы предоставим и откроем дорогу и готовы сделать это в любой момент. Мы также передали предложения Азербайджану, как только Азербайджан примет эти предложения, мы сможем очень быстро реализовать это соглашение», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Владивостока. В город он прибыл на на Восточный экономический форум.

Пашинян заявил, что Азербайджан стремится открыть коммуникации таким образом, чтобы оставить Армению в блокаде. «Вот это является угрозой. Когда дороги откроются, другие реально станут использовать коммуникации, а мы — нет. Когда мы говорим об открытии коммуникаций, подразумеваем, что Армения будет иметь железнодорожную связь с Россией», — объяснил армянский лидер.

9 ноября 2020 года Россия, Азербайджан и Армения подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно девятому пункту документа, в регионе должны быть разблокированы все транспортные связи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.