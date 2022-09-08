Аналитики выяснили главные вредные привычки россиян

Budu: более половины россиян стараются отказаться от нездорового образа жизни

Хотя более половины россиян с начала 2022 года стараются отказаться от нездорового образа жизни, многие продолжают курить, пить и редко занимаются спортом. Об этом свидетельствуют результаты опроса о главных вредных привычках жителей нашей страны, проведенного онлайн-сервиса для управления здоровьем Budu (пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Аналитики выяснили, что 40 процентов опрошенных проводят в сидячем положении более восьми часов в день и только 17 процентов из них занимается спортом. Больше трети участников исследования признались, что ведут пассивный образ жизни. Еще треть тренируется примерно раз в неделю. Многие из них стараются компенсировать недостаточную частоту занятий их продолжительностью.

Практически все респонденты ходят пешком каждый день, но общая продолжительность прогулок у 38 процентов респондентов составляет не более 20-40 минут. Таким образом, все прогулки россиян могут быть связаны с дорогой до работы и пешими переходами при смене разных видов транспорта. Такая активность в почти восемь раз меньше рекомендованной нормы ВОЗ.

По словам специалистов, с такой вредной привычкой, как курение, не могут справиться 27 процентов женщин и 38 процентов мужчин. Отмечается, что доля курящих людей в возрасте 25-34 лет примерно в четыре раза больше в возрасте 18-24 лет.

Аналитики сообщают, что ситуация с потреблением алкоголя неоднозначна. 21 процент мужчин и 40 процентов женщин употребляют алкоголь один раз в месяц или реже. 33 процента респонденток пьют от двух до четырех раз в месяц. Такое же количество алкоголя потребляет 47 процентов мужчин. Систематически и чаще других пьют алкоголь люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Большинство россиян внимательно следит за своим питанием и вместо фастфуда старается более трех раз в неделю есть мясо, рыбу и бобовые. Но потребление растительной клетчатки в виде фруктов и овощей остается низким. Порядка 80 процентов россиян съедают менее трех овощей или фруктов в день. Отсутствие фруктов участники исследования компенсируют потреблением сладкого.

Аналитики Budu отмечают выборочное отношение россиян к правилам здорового образа жизни. «По данным анкетирования, большинство участников опроса стремится к отказу от вредных привычек, но не всегда может контролировать каждую из них», — говорится в пресс-релизе.

Ранее хирург Гектор Перес назвал семь незаметно сокращающих жизнь привычек. Перес отметил, что, даже если болезни не беспокоят и человек чувствует себя здоровым, все равно стоит регулярно посещать врача и проходить профилактические осмотры.