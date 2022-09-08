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Таиланд заинтересовался российскими багги

Глава ATCD Лукоянов сообщил, что Таиланд заинтересовался российскими багги «Чаборз»

Фото: Магомед Чабаев / Коммерсантъ

Силы специальных операций сухопутных войск Таиланда могут принять на вооружение российские тактические автомобили спецназа «Чаборз». О заинтересованности в поставках багги сообщил РИА Новости управляющий директор таиландской компании Advanced Technologies Consulting and Development (ATCD), которая представляет производителя «Чаборзов» в стране, Владимир Лукоянов.

«Наши машины, "Чаборз М-3" и "Чаборз М-6", два года назад приняли участие в тендере сил спецназначения таиландских сухопутных войск, и выиграли, обойдя соперников из ряда стран, в том числе из Израиля и Канады. Основным соперником был канадский Polaris», — сообщил он.

Он отметил, что работы над соглашением, которые приостановили из-за пандемии коронавируса, «возобновились совсем недавно». Легкую тактическую машину «Чаборз М-3» показали на выставке «Оборона и безопасность» в Бангкоке.

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«Легкий внедорожный тактический автомобиль "Чаборз-3" выигрывает в бою за счет скорости передвижения и маневренности. Экипаж составляют трое военнослужащих, экипированных средствами индивидуальной защиты от пуль и осколков: бронежилетами и современными тактическими касками. Двигатель на машине стоит объемом 1,6 литра, его с лихвой хватает для задач, которые выполняет автомобиль», — сообщил ведущий разработчик машин «Чаборз» Михаил Терентьев.

Владимир Лукоянов отметил, «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6» будут проходить испытания на территории различных воинских частей вооруженных сил Таиланда. «Что касается контракта на поставку машин силам спецназначения сухопутных войск по тендеру, мы ожидаем заказа на 20 или более единиц в качестве первой партии», — добавил Лукоянов.

В августе главный конструктор компании «Ремдизель» Игорь Зарахович рассказал, что разработанный для спецназа бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН класса MRAP проходит испытания.

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Даниил Иринин
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