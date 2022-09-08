В Башкирии в честь Дня национального костюма проведут специальный показ

С 7 по 10 сентября в Башкирии проходят мероприятия, посвященные Дню национального костюма

В Башкортостане с 7 по 10 сентября будут проходить мероприятия, приуроченные к празднованию Дня национального костюма. Как уточняет Министерство культуры Башкирии, организаторы подготовили для жителей и гостей республики насыщенную программу с концертом и специальным показом национальных костюмов.

Главным событием станет «Праздник национального костюма», который будут отмечать в уфимском парке имени Якутова 9 сентября. В этот день организаторы планируют провести показ национальных костюмов и выставку работ народных умельцев, а также порадовать гостей концертом, в котором примут участие творческие коллективы, профессиональные артисты и самодеятельные исполнители.

В дни проведения праздничных мероприятий желающие смогут поучаствовать в акции «Музыкальная этномозаика», которую проводит республиканский центр народного творчества. Для этого нужно исполнить любую композицию на народных музыкальных инструментах в национальных костюмах общей продолжительностью порядка 2-3 минут, снять себя на видео и выложить получившийся ролик в соцсети со специальными хэштегами #ДеньНациональногоКостюма и #МиллиКейем2022.

Ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что в Башкортостане удалось возродить моду на одежду с национальным орнаментом. По его словам, последнюю пару лет растет взаимный интерес и внимание к истории и культуре народов, которые проживают на территории республики.

День национального костюма в Башкирии с 2020 проходит дважды в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.