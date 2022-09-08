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Россиянам посоветовали следить за здоровьем сердца после завершения дачных работ

Врач Березина предупредила о негативном влиянии окончания дачных работ на здоровье сердца

Фото: Shutterstock

Завершение дачных работ и возвращение к привычной городской жизни может оказать негативное влияние на здоровье сердца, предупредила врач-кардиолог Наталья Березина. В беседе с изданием «Доктор Питер» она посоветовала пожилым россиянам тщательно следить за здоровьем, чтобы избежать обострения хронических сердечно-сосудистых патологий осенью.

Окончание сезона работ в огороде в совокупности с переменой погоды являются стрессом для организма, что может привести к ухудшению самочувствия, уверена медик. По ее словам, происходит это потому, что с завершением дачных работ у пожилых людей естественным образом становится меньше физических нагрузок.

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Чтобы избежать проблем с сердцем, Березина рекомендовала и в городе постараться регулярно поддерживать уровень физической активности. По ее словам, это поможет на треть снизить риск обострения хронических заболеваний. Также это окажет положительное влияние на сосуды при таких нарушениях, как артериальная гипертензия, избыточный вес, проблемы с сердечным ритмом.

В вопросе выбора вида и интенсивности физической активности стоит ориентироваться на частоту пульса, давление и здравый смысл, заключила кардиолог.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич посоветовала аккуратно подбирать физическую активность после перенесенного инфаркта, но не отказываться от нее полностью. По словам специалистки, нагрузки жизненно необходимы людям с больным сердцем.

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Наталья Обрядина
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