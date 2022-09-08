Задержание ФСБ членов ячейки финансистов ИГ в Московской области попало на видео

ФСБ показала видео задержания в Московской области членов ячейки, финансировавшей ИГ

ФСБ показала спецоперацию по пресечению деятельности законспирированной ячейки, действовавшей в Московской области, члены которой отправили боевикам запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) 100 тысяч рублей. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, который вскрывают квартиру и задерживают там мужчину с бородой.

Ранее в четверг, 8 сентября, ФСБ сообщила о задержании нескольких участников ячейки, которые занимались финансированием террористов. Они перевели 100 тысяч рублей сообщнику из ИГ, который ранее был объявлен в международный розыск за совершение преступлений террористической направленности. Задержанные являются гражданами России. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.