ФСБ накрыла террористическую ячейку в Московской области

ФСБ пресекла в Московской области деятельность террористической ячейки

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, действовавшей в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Члены ячейки финансировали боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Они перевели 100 тысяч рублей сообщнику из ИГ, который ранее был объявлен в международный розыск за совершение преступлений террористической направленности.

Задержанные члены ячейки являются гражданами России, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.