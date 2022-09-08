В Европарламенте прокомментировали смерть Елизаветы II

Глава Европарламента Метсола: немногие так повлияли на мировую историю, как Елизавета II

Немногие так повлияли на мировую историю, как британская королева Елизавета II, прокомментировала новость о смерти королевы глава Европейского парламента Роберта Метсола в Twitter.

По ее словам, королева была привержена долгу. «Немногие повлияли на мировую историю так, как Ее Величество королева Елизавета II. Ее непоколебимая приверженность долгу была примером для всех... Она была поистине королевой Елизаветой Великой», — отреагировала Метсола.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI.

Елизавета II была первым монархом в истории Великобритании, царствовавшим 70 лет. Королем Великобритании стал 73-летний сын королевы Елизаветы II Чарльз.