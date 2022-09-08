Канцлер Германии высказался в связи со смертью Елизаветы II

Канцлер Германии Шольц: Елизавета II была образцом для подражания и источником вдохновения

Британская королева Елизавета II была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Twitter.

По его словам, вклад монарха в германо-британское примирение «после ужасов Второй мировой войны» не будет забыт. Шольц уточнил, что в Германии скорбят о смерти королевы. «Она была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, в том числе и здесь, в Германии», — высказался он в связи со смертью монарха.

Канцлер добавил, что всем будет не хватать Елизаветы II, «и не в последнюю очередь из-за ее замечательного юмора».

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. До этого королеву положили под медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья.