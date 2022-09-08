Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлер Германии высказался в связи со смертью Елизаветы II

Канцлер Германии Шольц: Елизавета II была образцом для подражания и источником вдохновения

Фото: Michele Tantussi / Reutres

Британская королева Елизавета II была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Twitter.

По его словам, вклад монарха в германо-британское примирение «после ужасов Второй мировой войны» не будет забыт. Шольц уточнил, что в Германии скорбят о смерти королевы. «Она была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, в том числе и здесь, в Германии», — высказался он в связи со смертью монарха.

Канцлер добавил, что всем будет не хватать Елизаветы II, «и не в последнюю очередь из-за ее замечательного юмора».

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. До этого королеву положили под медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.