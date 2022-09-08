В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Елизаветы II

Депутат Госдумы Харитонов отметил, что Елизавета II многое пережила

Член президиума ЦК КПРФ и глава думского комитета по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов выразил соболезнования из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II, отметив, что она была из поколения, пережившего Вторую мировую войну, сообщает РИА Новости.

«Она из того поколения, которое знает, что такое Война. Она много прожила, Царствие ей Небесное», — заявил депутат Госдумы.

При этом Харитонов напомнил, что у Елизаветы II было достаточно резкое отношение к СССР и выразил надежду на то, что в дальнейшем у королевской семьи оно изменится.

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.