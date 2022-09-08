Экономика Европы резко выросла

Bloomberg: ВВП еврозоны показал неожиданный рост во втором квартале

По итогам второго квартала экономика еврозоны выросла на 0,8 процента по сравнению с первым, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что изначально рост ожидался на уровне 0,6 процента. Но рост потребительских и государственных расходов смог преодолеть замедление торговли и оказал поддержку бизнесу ЕС. Занятость во втором квартале также выросла на 0,4 процента.

Однако агентство констатирует, что уже в третьем квартале, данных за которой пока нет, экономика Европы рискует попасть в рецессию, так как сталкивается с растущими затратами на электроэнергию и нехваткой поставок энергоносителей из-за боевых действий на Украине. Для обуздания инфляции Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится к очередному поднятию ключевой ставки, но Bloomberg отмечает, что это может еще больше усугубить экономические проблемы региона.

В июле сообщалось, что экономика Европы во втором квартале выросла на 0,7 процента, однако оценка была пересмотрена в пользу повышения.

Также в конце августа годовая инфляция в Евросоюзе установила новый рекорд, поднявшись к отметке 9,1 процента. На этом фоне Bloomberg сообщал, что ЕЦБ пойдет на резкое ужесточение денежно-кредитной политики и поднимет ключевую ставку на заседании в сентябре сразу на 75 базисных пунктов.