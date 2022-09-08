Блогерша перечислила неочевидные портящие волосы привычки

Блогерша abbets заявила, что жесткая вода и касторовое масло портят волосы

Популярная блогерша перечислила неочевидные привычки, портящие качество волос. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице на платформе TikTok, насчитывающей 150 тысяч подписчиков и больше миллиона лайков.

Пользовательница сети с никнеймом abbets регулярно делится постами, в которых рассказывает об уходе за своей внешностью. В одном из последних видео девушка рассказала, что касторовое масло на самом деле приносит вред волосам, создавая иллюзию увлажненных прядей. «Масло создает пленку, из-за этого полезные нутриенты и витамины из других средств не могут проникнуть в структуру локонов», — высказалась она.

Помимо этого, негативно сказывается на внешнем виде прически жесткая вода. «Если на кранах есть белый налет — поставьте фильтр для смягчения воды», — уточнила девушка и добавила, что следует обратить внимание и на средства, используемые в уходе за волосами. Героиня материала заявила, что лучше не покупать шампуни и бальзамы в супермаркетах, поскольку, как правило, они отличаются плохим составом.

В июле парикмахер также назвала портящие волосы прически. Блогерша Мэри Энн разместила видео, в котором заявила, что не следует собирать пряди в слишком высокий хвост или тугой пучок, поскольку данные укладки делают их ломкими на линии роста. Помимо этого, она предложила зрителям по возможности не спать с распущенными волосами. Вместо этого она посоветовала заплетать их в свободную косу.