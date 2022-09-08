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Найдена связь между сахарозаменителями и болезнями сердца

British Medical Journal: найдена связь между сахарозаменителями и болезнями сердца

Фото: CTK / digifoodstock.com / Globallookpress.com

Ученые Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований Inserm нашли потенциальную связь между высоким уровнем употребления заменителей сахара и риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт. Об этом сообщается в статье, опубликованной в British Medical Journal.

Специалисты проанализировали данные о 103 388 участников (средний возраст 42 года) долговременного исследования NutriNet-Santé, запущенного в 2009 году для изучения ассоциаций между диетой и здоровьем. Потребление заменителей сахара, в том числе тех, что содержались в отдельных продуктах питания, оценивалось с помощью 24-часовых записей о питании. Также учитывались сторонние факторы, такие как образ жизни и социально-демографический статус.

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В общей сложности, искусственные подсластители потребляли 37 процентов участников, при этом средние дозы составили 42,46 миллиграмм в день, что соответствует одному пакетику столового подсластителя или 100 миллилитрам диетической газировки. Минимальные и максимальные ежесуточные дозы составили 7,46 и 77,62 миллиграммов в день, соответственно. В течение среднего периода наблюдения в девять лет произошло 1502 сердечно-сосудистых события, которые включали сердечный приступ, необходимость в ангиопластике, стенокардию, транзиторную ишемическую атаку и инсульт.

Оказалось, что общее потребление заменителей сахара было связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Абсолютный показатель заболеваемости составил 346 случаев на сто тысяч человеко-лет у потребителей подсластителей по сравнению с 314 случаями на сто тысяч человеко-лет у тех, кто не употреблял заменители сахара. Прием аспартама ассоциировалось с более высоким риском цереброваскулярных болезней, а ацесульфама калия и сукралозы — ишемической болезни сердца.

Авторы отмечают, что исследование является обсервационным, поэтому оно не может выявить причинно-следственную взаимосвязь, и могут существовать вмешивающиеся факторы, влияющие на результаты. Однако работа указывает на то, что замена сахара на искусственные подсластители не несет никакой пользы для сердечно-сосудистой системы, и их не следует рассматривать как безопасную альтернативу. Ряд предыдущих работ продемонстрировал, что потребление сахарозаменителей связано с увеличением веса, высоким кровяным давлением и воспалением.

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Александр Еникеев
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