Иранские дипломаты сожгли документы перед отъездом из Албании

В посольстве Ирана дипломаты сжигали документы перед отъездом из Албании

В преддверии отъезда из столицы Албании иранские дипломаты сжигали хранившиеся в ведомстве документы. Причиной отъезда послужил разрыв дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Очевидцы видели одного из работников иранского представительства, сжигающего бумаги в железной бочке. О каких именно документах идет речь, и сколько их было, не сообщается.

Власти Албании 7 августа приняли решение о прекращении дипломатических отношений с Ираном, обвинив Тегеран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг. Иран, с свою очередь, не согласился с обвинениями в кибератаке и назвал решение разорвать дипломатические отношения неадекватным.