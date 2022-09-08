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Иранские дипломаты сожгли документы перед отъездом из Албании

В посольстве Ирана дипломаты сжигали документы перед отъездом из Албании

Фото: Florion Goga / Reuters

В преддверии отъезда из столицы Албании иранские дипломаты сжигали хранившиеся в ведомстве документы. Причиной отъезда послужил разрыв дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Очевидцы видели одного из работников иранского представительства, сжигающего бумаги в железной бочке. О каких именно документах идет речь, и сколько их было, не сообщается.

Власти Албании 7 августа приняли решение о прекращении дипломатических отношений с Ираном, обвинив Тегеран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг. Иран, с свою очередь, не согласился с обвинениями в кибератаке и назвал решение разорвать дипломатические отношения неадекватным.

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Татьяна Антоненко
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