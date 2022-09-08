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Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны: Послушник»

Корейский актер Ли Джон-джэ получил главную мужскую роль в шоу «Звездные войны: Послушник»

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Корейский актер Ли Джон-джэ, прославившийся благодаря шоу «Игра в кальмара», получил главную мужскую роль в сериале «Звездные войны: Послушник». Об этом сообщает Deadline.

Вместе с артистом в новом проекте появятся Амандла Стенберг и Джоди Тернер-Смит. Лесли Хэдланд стала режиссером сериала, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером. Ранее она работала над такими шоу, как «Терьеры», «Жизни матрешки» и «Черный понедельник».

Сервис потокового вещания Disney+ анонсировал шоу «Звездные войны: Послушник» декабре 2020 года. Дата премьеры пока не объявлена.

Первый сезон южнокорейской драмы «Игра в кальмара» вышел в сентябре 2021 года и практически сразу стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix, принеся стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов. 12 июня компания Netflix анонсировала второй сезон, однако дата его выхода пока неизвестна. Режиссер Хван Дон Хек заявил, что в новых сериях вернется главный герой первого сезона Сон Ки Хун, которого играет Ли Джон-джэ.

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Марина Погосян
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