Киргизия перейдет на 12-летнюю систему обучения

Глава кабмина Жапаров: Киргизия перейдет на 12-летнюю систему среднего образования

В ближайшее время Киргизия перейдет на 12-летнюю систему среднего образования, заявил председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Мы начинаем реформы в системе образования по переходу на 12-летнее обучение. Воспитатели, педагоги старших групп в детских садах станут первыми реализовывать мероприятия в рамках реформы», — сказал Жапаров.

Сейчас в Киргизии действует 11-летняя система школьного образования.

Ранее Киргизия разрешила IT-специалистам из ряда стран постсоветского пространства получать статус «цифровых кочевников», чтобы работать и жить в республике без разрешительных документов.