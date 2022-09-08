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Киргизия перейдет на 12-летнюю систему обучения

Глава кабмина Жапаров: Киргизия перейдет на 12-летнюю систему среднего образования

Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики

В ближайшее время Киргизия перейдет на 12-летнюю систему среднего образования, заявил председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Мы начинаем реформы в системе образования по переходу на 12-летнее обучение. Воспитатели, педагоги старших групп в детских садах станут первыми реализовывать мероприятия в рамках реформы», — сказал Жапаров.

Сейчас в Киргизии действует 11-летняя система школьного образования.

Ранее Киргизия разрешила IT-специалистам из ряда стран постсоветского пространства получать статус «цифровых кочевников», чтобы работать и жить в республике без разрешительных документов.

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Варвара Кошечкина
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