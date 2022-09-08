В Запорожье назвали риски консервации Запорожской АЭС

Запорожские власти заявили, что консервация ЗАЭС приведет к проблемам с энергоснабжением

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что консервация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приведет к потере рабочих мест и проблемам с энергообеспечением региона. Его слова передает ТАСС.

«По сути, тысячи людей лишатся работы в Энергодаре, у нас и так сейчас ситуация не самая простая. Это не самый хороший сценарий, я вам честно скажу», — считает Рогов.

Как он утверждает, киевский режим хочет добиться консервации ЗАЭС.

Ранее стало известно о приостановлении работы пятого энергоблока атомной станции в результате повреждения линий электропередач (ЛЭП) после нанесения ударов со стороны украинских военных. Шестой энергоблок ЗАЭС работает не на всю мощность.

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии, в котором призвало остановить обстрелы станции для поддержания ее физической целостности. В докладе говорится о необходимости создать вокруг объекта «зоны безопасности» для предотвращения «ядерного инцидента», к которому могут привести боевые действия.